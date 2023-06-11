В Бугульме в День России устроят показ национальной одежды

В День России в Бугульме пройдет межрегиональный фестиваль «Бугульма ремесленная», где представят национальные костюмы народов страны и организуют фотовыставку. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации, бугульминцев в этот день ждет насыщенная программа.

Межрегиональный фестиваль традиционных ремесел «Бугульма ремесленная» стартует на центральной площади в 15.00. Он проводится уже в пятый раз — при поддержке исполкома района.

Кроме этого, запланирован открытый конкурс прикладного творчества, показ национальной одежды народов России «В стиле ЭТНО» и выставка рисунков учащихся детской школы искусств «Нефтяной край глазами юных художников», посвященная 80-летию нефти Татарстана. Дети смогут присоединиться к традиционным старинным играм.

В библиотеках города и района, сельских клубах организуют тематические книжные выставки, акции и викторины. В музеях — лекции о великих соотечественниках, достижениях нашей страны. До 13 июня в Доме техники будет работать фотовыставка «Россия многонациональная», где будут представлены работы местных фотографов.

В 17.00 на площади Дома техники пройдет концерт с участием местных артистов, где все желающие смогут принять участие в караоке-батле.

Ранее «Татар-информ» рассказал, как встретят День России в Татарстане.