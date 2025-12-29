В Бугульме состоялось открытие главной новогодней елки и зимнего городка

На Центральной площади Бугульмы состоялось торжественное открытие главной новогодней елки и зимнего городка.

Для гостей мероприятия подготовили насыщенную программу: спектакль «Подкова на счастье», шоу джамперов, новогоднюю дискотеку-флешмоб «Я – Дракон». Со сцены с поздравлениями выступили DJ Змей Горыныч, Валенки Деда Мороза, Лабубу, Шляпник со свитой, а также Дед Мороз и Снегурочка.

«Новый год – самый долгожданный и любимый праздник. Нашим детям новогодние праздники дарят сказку, а всем нам – надежду на исполнение сокровенных желаний. В основу концепции мы положили идею „Бугульма – город добрых традиций“. Праздничная программа в этом году впервые стала ежедневной – с 17.00 до 19.00 каждый день до 13 января. Она будет максимально разнообразной, чтобы у каждого, вне зависимости от возраста, был повод для праздника», – обратился к жителям города мэр Бугульмы Дамир Фаттахов.

Конек-Горбунок подарил мэру «Подкову счастья», после чего гости дружно зажгли огни на главной елке и водили вокруг нее хороводы.

В рамках праздника Дамир Фаттахов наградил победителей районного конкурса на лучшее новогоднее оформление территории предприятий малого бизнеса.

Новогодний городок украсили ледяной лабиринт, горки, красочные снежные фигуры Деда Мороза со Снегурочкой, тройки лошадей и персонажей мультфильмов.

Впервые установлены павильоны для праздничной торговли, где можно подкрепиться и приобрести сувениры.

Также в здании Центра татарской культуры открылась резиденция Деда Мороза, работающая ежедневно до 11 января с 15.00 до 21.00. Для посетителей предусмотрены мастер-классы в 16.00.