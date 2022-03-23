В Бугульме состоится первая весенняя сельхозярмарка в 2022 году

26 марта на центральной площади Бугульмы на ул. Я. Гашека состоится первая сельскохозяйственная ярмарка в этом году. Разнообразный ассортимент для горожан представят 16 крестьянско-фермерских хозяйств района. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фермеры представят мясную, овощную, молочную продукцию, а также мед, крупы, сахар и другие продукты от местных производителей.

По словам мэра Линара Закирова, подобные ярмарки в Бугульме проходят постоянно. И это очень важно как для продавцов, так и для покупателей.

«Для продавцов — это гарантированная точка продажи, а потому стимул производить больше продукции. Для наших жителей — возможность приобрести фермерские продукты по максимально низким ценам. Здесь нет и не может быть никаких наценок — покупатель взаимодействует напрямую с производителем. Мы, в свою очередь, будем следить, чтобы на этих ярмарках не было никаких перекупщиков», — заверил в своем Telegram-канале глава района.

Ярмарки будут проводиться еженедельно до конца апреля. Начало — в восемь утра.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 19 марта в Татарстане возобновилось проведение сельскохозяйственных ярмарок. Они помогут повысить число качественных продуктов по доступным ценам, а также покажут, что АПК РТ обладает ресурсами для обеспечения товарами жителей республики и других регионов. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить внимание за качеством проведения сельхозярмарок в РТ.