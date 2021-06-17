Бугульма готовится принять парад участников международного ралли «Шелковый путь»

26 июня Бугульма готовится встретить парад участников международного ралли «Шелковый путь». Гостей спортивного праздника ожидает шоу, которое состоится на площади у Дома техники.

«Идет подготовка к шоу. Программа обещает быть насыщенной», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе главы Бугульминского района РТ.

У города уже есть опыт проведения парада участников ралли: в этом году спортсмены «Шелкового пути» прибудут в Бугульму в третий раз.

«До этого они здесь были в 2018 и 2019 году. В прошлом году парад не проводился из-за пандемии коронавируса. В 2019 году в параде приняли участие порядка 80 единиц техники. Бугульминцы и гости города смогли пообщаться и сфотографироваться с легендарными экипажами. Программа включала дрифт-шоу на мотоциклах и квадроциклах и автомобильное дрифт-шоу „КАМАЗа“, выступления творческих коллективов города и приезжих звездных гостей», — отметил источник.

В этом году спортсмены проедут через Бугульму к месту торжественного старта международного ралли, который состоится 1 июля в Омске.

Трасса ралли включит десять этапов. Из Омска участники двинутся через леса Сибири и Алтайские горы в Монголию, пересекут ее с запада на восток и окажутся в пустыне Гоби. Познакомившись с монгольским Алтаем, трек приведет спортсменов к конечной точке десятидневного ралли-марафона — столице Монголии.

На протяжении этих дней экипажам предстоит преодолеть семь природных зон — на пути участников будут леса, степи, полупустыни и пустыни, горы, предгорья и пересечения многочисленных русел рек. Финиш XI Международного ралли «Шелковый путь» запланирован на 11 июля в Улан-Баторе.

Команда «КАМАЗ-мастер» выставит семь экипажей на «Шелковый путь — 2021»: Эдуарда Николаева, штурмана Евгения Яковлева, механика Искандера Романова; Айрата Мардеева, Дмитрия Свистунова, Вадима Ахметова; Антона Шибалова, Дмитрия Никитина, Ивана Татаринова; Дмитрия Сотникова, Руслана Ахмадеева, Ильгиза Ахметзянова; Андрея Каргинова, Андрея Мокеева, Ивана Малькова; Сергея Куприянова, Александра Куприянова, Сергея Кренева; Богдана Каримова, Альберта Арсланова, Владимира Рыбакова.

Действующим победителем ралли «Шелковый путь» в зачете грузовых машин является экипаж Антона Шибалова, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».