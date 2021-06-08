«КАМАЗ-мастер» будет участвовать в ралли «Шелковый путь-2021» семью экипажами

Спортивная команда «КАМАЗ-мастер» примет участие в международном ралли «Шелковый путь» 2021 года в количестве семи экипажей.

Соревнования пройдут с 1-го по 11-е июля по территории России и Монголии. Старт запланирован в Омске, а финиш – в Улан-Баторе. За 10 этапов участники гонки преодолеют более 5400 километров, сообщает пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер».

В грузовом зачете ралли примут участие семь экипажей команды из Набережных Челнов. Полностью составы экипажей: пилот Эдуард Николаев, штурман Евгений Яковлев, механик Искандэр Романов; Айрат Мардеев, Дмитрий Свистунов, Вадим Ахметов; Антон Шибалов, Дмитрий Никитин, Иван Татаринов; Дмитрий Сотников, Руслан Ахмадеев, Ильгиз Ахметзянов; Андрей Каргинов, Андрей Мокеев, Иван Мальков; Сергей Куприянов, Александр Куприянов, Сергей Кренев; Богдан Каримов, Альберт Арсланов, Владимир Рыбаков.

Действующим победителем ралли «Шелковый путь» в зачете грузовых машин является экипаж Антона Шибалова.