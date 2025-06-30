В Бугульме родным бойцов СВО вручили государственные награды

В Зале боевой славы «Память» города Бугульмы прошла торжественная церемония вручения государственных наград семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.

Награды были вручены руководителем исполнительного комитета Бугульминского района Дамиром Фаттаховым и военным комиссаром Бугульмы Рафаэлем Миннетдиновым.

Согласно Указам Президента Российской Федерации, за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении боевых задач, государственными наградами (посмертно) были отмечены:

Орденом Мужества и медалью «За храбрость» II степени — рядовой Владимир Сергеевич Лавриков ;

; Орденом Мужества — рядовой Равис Ханифович Валирахманов , рядовой Андрей Николаевич Савельев , младший сержант Ринат Асхатович Калимуллин , младший сержант Антон Александрович Красноглазов , рядовой Александр Вячеславович Костюк ;

, рядовой , младший сержант , младший сержант , рядовой ; Медалью «За отвагу» — ефрейтор Александр Сергеевич Пехенько ;

; Медалью «За храбрость» II степени — рядовой Алексей Иванович Бахтияров , сержант Денис Александрович Горшенин;

, сержант Медалью Жукова — старший лейтенант Реналь Равилович Галимов.

Обращаясь к родным погибших, Дамир Фаттахов выразил глубокие соболезнования и подчеркнул: «Память о героях, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины, будет жить в сердцах бугульминцев. Их подвиг — это пример беззаветного служения Отечеству», – сказал он.

В завершение церемонии в память о павших героях была объявлена минута молчания.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.