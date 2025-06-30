В Бугульме родным бойцов СВО вручили государственные награды
В Зале боевой славы «Память» города Бугульмы прошла торжественная церемония вручения государственных наград семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.
Награды были вручены руководителем исполнительного комитета Бугульминского района Дамиром Фаттаховым и военным комиссаром Бугульмы Рафаэлем Миннетдиновым.
Согласно Указам Президента Российской Федерации, за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении боевых задач, государственными наградами (посмертно) были отмечены:
- Орденом Мужества и медалью «За храбрость» II степени — рядовой Владимир Сергеевич Лавриков;
- Орденом Мужества — рядовой Равис Ханифович Валирахманов, рядовой Андрей Николаевич Савельев, младший сержант Ринат Асхатович Калимуллин, младший сержант Антон Александрович Красноглазов, рядовой Александр Вячеславович Костюк;
- Медалью «За отвагу» — ефрейтор Александр Сергеевич Пехенько;
- Медалью «За храбрость» II степени — рядовой Алексей Иванович Бахтияров, сержант Денис Александрович Горшенин;
- Медалью Жукова — старший лейтенант Реналь Равилович Галимов.
Обращаясь к родным погибших, Дамир Фаттахов выразил глубокие соболезнования и подчеркнул: «Память о героях, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины, будет жить в сердцах бугульминцев. Их подвиг — это пример беззаветного служения Отечеству», – сказал он.
В завершение церемонии в память о павших героях была объявлена минута молчания.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.
Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.