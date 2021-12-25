В Бугульме пять елочных базаров будут работать до последнего дня в 2021 году

В Бугульме работают пять елочных базаров, которые будут открыты по 31 декабря 2021 года. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в администрации мэрии.

Базары открыты на площадках возле ООО «Ателье мод», в районе Автостанции (пересечение улиц Казанская и Герцена), ООО «Агроторг» (ул. Циолковского,2), ул. Ленина,123 — на территории, прилегающей к магазину «Магнит», на перекрестке улиц Ямашева и Гоголя.

Цены остались на уровне прошлогодних. «На этих площадках продают только сосны. Цена — от 350 рублей», — рассказала агентству начальник отдела по работе со СМИ совета Бугульминского района Марина Сагитова.

С каждым годом елочных базаров в городе становится все меньше, так как спрос на них падает. «Буквально пять лет назад количество елочных базаров доходило до 15 точек. Люди сейчас все-таки предпочитают искусственные ели», — отметила собеседница агентства.

С 20 по 31 декабря в Татарстане проходит операция «Ель». В этот период представители Минлесхоза РТ патрулируют все лесные участки.

Незаконная рубка, повреждение или самовольное выкапывание деревьев в лесах влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тыс. рублей, на должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц — от 200 до 300 тыс. рублей. Нарушитель должен будет возместить вред, нанесенный лесам. Размер штрафа зависит от породы срубленного дерева и места его произрастания.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, как выбрать символ Нового года на елочных базарах.