Пушистая пихта или колючая ель: как выбрать символ Нового года на базарах Казани

Живые елки продают в столице Татарстана на 28 официальных площадках. Все они выращены к Новому году в специальных питомниках. Сколько стоят пушистые красавицы, как их выбрать и что делать, чтобы они дольше простояли - в репортаже ИА «Татар-информ».

На елочных базарах есть товар на любой вкус и кошелек – сосны, ели, пихты

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Елки везут из Перми и Марий Эл

В поисках самой красивой ели журналисты ИА «Татар-информ» посетили елочные базары в Московском и Кировском районах Казани, а потом отправились в лесопитомник в Лаишевский район Татарстана.

На ярмарке, расположенной на улице Батыршина 20, елки продают по цене от 600 рублей, а новогодние букеты - по 150 рублей. За 600 рублей здесь можно приобрети достаточно пушистое дерево высотой около метра. На ярмарке есть товар на любой вкус и кошелек – сосны, ели, пихты.

«У нас метровые пихты по цене от 2 тыс. рублей, большие будут дороже – до 6 тыс. Мы привозим елки из Марий Эл и Перми. Люди покупают абсолютно все, но дольше всего стоят пихты – до двух-трех месяцев. Елки стоят две недели, а сосны – три-четыре недели», - рассказала продавщица Ландыш.

Спикер отметила, что никакого падения спроса на живые елки в этом году не отмечает. Она продает в среднем 10-20 деревьев в день. Особенно бойко торговля идет по вечерам и в выходные. Доходными бывают даже самые последние дни месяца - 30 и 31 декабря. При желании покупатели могут оформить доставку товара на дом.

Никакого падения спроса на живые елки в этом году нет Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По словам собеседницы, непроданного товара практически не остается. В прошлом году было лишь две елки. Одну передали в соседнее кафе, а другую – знакомым с соседней торговой точки.

В первой половине дня понедельника на базаре немноголюдно. На ярмарку заглядывали редкие посетители, но при нас елку никто не приобрел.

«Мы уже поставили искусственную, чтобы в квартире было меньше мусора. Мне лично без разницы – искусственная или нет, а жене важен запах. Поэтому куплю ей ветки пихты», - сказал житель Кировского района Борис.

«После праздников хвойные лапки можно заварить и принять ванну»

К соседнему киоску подъехала машина с товаром. После разгрузки водитель заглянул на елочный базар. Мужчина сказал, что не одобряет торговлю живыми елями.

Елки продают по цене от 600 рублей, а новогодние букеты - по 150 рублей Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«После праздника елки не утилизируют, а выбрасывают на помойку. Надо организовать их вывоз на переработку, это же древесина. Ведь в городе есть специальные контейнеры для пластика. Живые елки быстро осыпаются. Некоторые люди не собирают опавшие иголки в пакет, а выбрасывают в общую канализацию, что приводит к засору. Здесь больше минусов, чем плюсов», - привел свои доводы Алмаз.

Оказывается, он украсил дом искусственной елкой. Свой выбор объяснил просто - это экономично. Такая елка прослужит много лет и позволит сохранить жизнь натуральным деревьям.

На елочном базаре в Московском районе елки реализуются по цене от 500 рублей, а лапник – от 200 рублей. Все деревья привезены из Перми.

«Чаще берут сосны за 1,5-2 тысячи, но дольше хранятся пихты, но они дорогие, стоят 3-5 тысяч», - сообщил продавец.

На продажу выставлены елки, выращенные в специальных питомниках и имеющие соответствующие документы Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Мужчина был немногословен. Тем временем на базар пришла общительная женщина. Она сразу порекомендовала ставить елку в ведро, но не с песком, а с водой. По ее словам, так любое хвойное дерево простоит вплоть до Старого Нового года. Женщина сказала, что купит натуральную сосенку ближе к празднику по ряду причин.

«Так дерево дольше простоит. Сосны издают прекрасный аромат, который создает новогоднее настроение. Живые деревья – это экологично, их же специально сажают, выращивают для нас. После праздников хвойные лапки можно заварить, принять ванну. С натуральной елкой ничего не сравнится», - заключила Людмила Щербакова.

Елочные базары работают в Казани уже вторую неделю. На продажу выставлены елки, выращенные в специальных питомниках и имеющие соответствующие документы.

Елочные базары работают в Казани уже вторую неделю Фото: © Салават Камадетдинов / ИА «Татар-информ»

«Голубые ели стоят от 1,3 тыс. рублей»

После елочных базаров мы отправились в Матюшинское участковое лесничество в Лаишевском районе. Хотелось посмотреть, кто и как выращивает елки в нашей республике, и почему татарстанские деревца трудно встретить в розничной торговле.

«Это базисный лесной питомник, здесь мы в основном выращиваем посадочный материал для озеленения городов и населенных пунктов. Это декоративные растения. Кроме того, у нас в каждом участковом лесничестве есть новогодние плантации. Выращиваем ели европейские и сосны обыкновенные. В этом базисном лесном питомнике мы изреживаем посадки ели колючей. Выращиваем три вида: ель колючую (голубая), ель европейскую и сосну обыкновенную. Планируем реализовать к празднику от 500 до 1000 штук», - сообщил участковый лесничий Матюшинского участкового лесничества ГКУ РТ «Пригородное лесничество» Нурсиль Гибадуллин.

Оказывается, лесники вырубают к празднику ненужные деревья, которые слишком густо растут или имеют неправильную форму. Их верхушки отпиливаются и идут на реализацию. Здесь в основном закупаются постоянные клиенты - оптовики и частники.

«Это базисный лесной питомник, здесь мы в основном выращиваем посадочный материал для озеленения городов и населенных пунктов. Это декоративные растения» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Спрос в основном на голубые ели, они стоят от 1,3 тыс. рублей за метр. Самые высокие деревья, которые реализуем на продажу, достигают 5 метров. Их покупают в детские сады и школы, на предприятия, кто-то украшает ими дворы. В последнее время стало модно украшать входные группы магазинов и кафе хвойным лапником, поэтому такой товар тоже востребован», - пояснил лесничий.

Почему на оптовых рынках Казани продают новогодние деревья из других регионов? Оказывается, причина в цене. Ель европейская и сосна реализуются от 500 рублей за метр.

«Лесистость в Татарстане меньше, чем в Кировской области и Марий Эл. Поэтому мы не любим пилить елки под Новый год, лучше будем их выращивать для озеленения, это модно в Татарстане. У нас деревьев меньше, меньше земель под новогодние плантации. Закупочная цена, исходя из этого, может быть выше», - пояснил спикер.

Нурсиль Гибадуллин: «Выращиваем три вида: ель колючую, ель европейскую и сосну обыкновенную. Планируем реализовать к празднику от 500 до 1000 штук» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Оказывается, вырастить елку не так-то просто, это достаточно длительный и трудоемкий процесс. До продажи дерево растет 7-8 лет, за столько времени оно достигает в высоту около метра. Ель европейская растет дольше, чем сосна. Росту деревьев мешают вредители.

«У нас основная проблема – болезни и «зеленый пожар». «Зеленый пожар» - это ненужная растительность, для удаления которой привлекаем студентов. Сосны подвержены шютте, эта группа заболеваний провоцируется грибком», - посетовал Нурсиль Гибадуллин.

Лесничий отметил, что в последние годы потребность в живых деревьях у татарстанцев все меньше и меньше. Сейчас люди за природу, экологию и чисты воздух, потому что меняется мышление, считает спикер.

Лесники вырубают к празднику ненужные деревья, которые слишком густо растут или имеют неправильную форму Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Как сохранить ель до Старого Нового года

Эксперт дал пять советов татарстанцам, как дольше сохранить живую елку в квартире. Оказывается, для этого ее нужно сначала правильно выбрать на базаре.

Совет первый. Нужно обхватить веточку кулаком и провести по всей длине ветки. Если на ладони остались иголки, значит дерево не свежее.

Совет второй. Он тоже достаточно прост - нужно согнуть ветку. Если она сразу хрустнет и сломается, значит, дерево не свежее. Недавно срубленная елка сохраняет эластичность.

С натуральной елкой ничего не сравнится Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Совет третий. Когда вы принесете ель с базара домой, не нужно ее сразу ставить в теплую комнату. Меняйте температуру постепенно. Сначала подержите дерево на балконе.

Совет четвертый. Нельзя ставить елку рядом с батареей. Лучше всего поставить дерево в горшок с водой либо в ведро с влажным песком. Можно в поливочную воду добавить немного сахара.

Совет пятый. Конец ствола ели очистите на 10-15 см от коры. Так дерево простоит дольше.

Перед новогодними праздниками здесь проводятся круглосуточные патрули в рамках операции «Ель» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

За незаконную рубку штрафуют до 300 тысяч

Площадь Матюшинского участкового лесничества составляет 7 тыс. га. Перед новогодними праздниками здесь проводятся круглосуточные патрули в рамках операции «Ель». Лесники отмечают, что нарушителей из года в год становится меньше.

«Наши специалисты на автомобилях проводят патрули хвойных молодняков, чтобы пресекать незаконную рубку. Мы сотрудничаем с МВД и ГИБДД РТ, выезжаем на трассу. В ходе операции «Ель» ущерб, причиненный лесным насаждениям хвойных пород, умножается на 200. Если ущерб превышает 5 тыс. рублей, то это – уголовно наказуемое деяние по статье 260 УК РФ. Кроме того, на нарушителя накладываются штрафы», - предупредил Нурсиль Гибадуллин.

В последние годы потребность в живых деревьях у татарстанцев все меньше и меньше Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Как уточнили в пресс-службе Минлесхоза РТ, операция «Ель» проходит в Татарстане с 20 по 31 декабря, в этом время организовано систематическое патрулирование всех лесных участков. Незаконная рубка, повреждение или самовольное выкапывание деревьев в лесах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тыс. рублей, на должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц – от 200 до 300 тыс. рублей. Нарушитель должен будет возместить вред, нанесенный лесам, который зависит от породы срубленного дерева и места его произрастания.

Обо всех фактах нарушения лесного законодательства татарстанцы могут сообщать на прямой номер лесной охраны 8-800-100-94-00, а также по номеру региональной диспетчерской службы ГБУ РТ «Лесопожарный центр» 8 (843) 221-37-95.

При этом люди могут свободно собирать в лесах валежник для собственных нужд. Это сухие ветви или стволы деревьев, которые упали на землю в результате воздействия на них штормов, буреломов или снегопадов, но не являющиеся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ. Валежник можно собирать только ручным способом, с применением топоров и ручных пил.