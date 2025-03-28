В Бугульме при подготовке к реконструкции моста нашли осколки бутылей XIX века

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

В Бугульме археологи при обследовании зоны хозяйственного освоения территории реконструкции моста нашли культурные слои и артефакты XIX века. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

В ходе археологической разведки перед началом строительных работ, которая включала визуальный осмотр местности, сбор подъемного материала и шурфовку, исследователи обнаружили многочисленные предметы быта XIX века. Среди них были фрагменты круговой керамики и костей, большое количество осколков стеклянных бутылей и фарфоровых изделий, а также предметы, изготовленные из железа.

Широкий диапазон находок стеклянной тары XIX века позволяет предположить, что они связаны с находившимся рядом винным складом, который работал с 1878 года. В 1907-м в здании было решено разместить реальное училище. Это произошло в 1908-м – после перестройки внутренних помещений бывшего склада архитектором Иваном Гусаровым. Теперь выдержанное в стиле псевдоренессанса строение, которое расположено по адресу: ул. Октябрьская, д. 4, является объектом культурного наследия регионального значения.

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

Судя по месту обнаружения находок, к обновлению готовится арочный мост 1904 года постройки через реку Бугульминку, находящийся на улице Сокольская. В 2023 году его хотели лишить статуса выявленного объекта культурного наследия из-за отсутствии у сооружения связи с важными историческими событиями и памятными датами. В 2024-м на портале госзакупок был размещен тендер на проведение проектно-изыскательных работ по реконструкции моста.

Исследования, приведшие к обнаружению артефактов и культурных слоев, носили локальный характер и проводились на ограниченной территории. «Дальнейшие археологические разведки на территории исторического поселения, в виду ее исторически благоприятного расположения для бытования людей, могут с высокой степенью вероятности расширить хронологические рамки памятника археологии», – констатировали в ведомстве.

Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин пояснил, что обнаруженный памятник археологии будет взят на государственную охрану. Сейчас готовятся мероприятия, направленные на сохранение вновь выявленного объекта археологического наследия.