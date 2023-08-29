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Арочный мост начала XX века в Бугульме хотят лишить статуса памятника
Построенный в 1904 году арочный мост через реку Бугульминку планируется лишить статуса выявленного объекта культурного наследия (ОКН). На сайте Комитета РТ по охране ОКН появилась информация, что специалисты не нашли связи моста с важными историческими событиями и памятными датами.
Мост находится в неудовлетворительном состоянии. На объекте падают отдельные плитки, каменная облицовка имеет дефекты. Кроме того, на поверхности моста заметны следы эрозии и деструктивной гнили, нижние опоры конструкции частично разрушены, пишут «Казанские ведомости» со ссылкой на Комитет по охране ОКН.
После исключения из списка объектов культурного наследия мосту, который находится в собственности муниципалитета, предлагается присвоить статус исторически ценного градоформирующего объекта.
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