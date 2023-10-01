В Бугульме пожилых людей порадовали праздничной сельскохозяйственной ярмаркой

Сегодня, в Международный день пожилых людей, в Бугульме организовали большую праздничную сельскохозяйственную ярмарку. Она традиционно прошла на главной площади города, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

С ассортиментом ярмарки лично ознакомился глава Бугульминского муниципального района Линар Закиров.

«Это вторая по счету ярмарка в этом сезоне. Для людей старшего поколения сегодня от всех производителей предусмотрены скидки, мы организовали для них праздничный концерт. Всех пожилых на ярмарке угощали горячим чаем с выпечкой. Отрадно, что с каждым разом ярмарку посещают все больше и больше наших горожан. Во-первых, это удобно — все находится в центре города. Во-вторых, здесь приемлемые цены и разнообразная продукция от местных производителей», — подчеркнул градоначальник.

На ярмарку свою продукцию привезли сельские поселения Бугульминского района, сельхозпредприятия и личные подсобные хозяйства. Предприниматели приехали и из соседних городов и регионов.

Больше всего покупателей было возле прилавков с сезонными овощами, мясной и молочной продукцией. На этой ярмарке говядину продавали по 460-480 рублей, свинину — за 270 рублей. 5 кг бугульминской гречки можно было приобрести за 250 рублей. Глава района также приобрел продукцию местных фермеров.

«Приобрел набор наших местных лекарственных трав, купил мясо, халву, сладости детям. Вообще в таком формате мы проводим ярмарку впервые — очень ярко и интересно. Уверен, она по душе нашим горожанам», — отметил Линар Закиров.

Праздничный тон ярмарке задавали вокальные номера, подготовленные творческими коллективами района. Концерт был организован передвижным культурным центром.

Под песни торговля шла бойко и весело, потому и расходиться гости не спешили — одни смотрели концерт, другие общались со знакомыми.

«На ярмарке купили мясо, яблоки, колбасу. Цены доступные, хороший праздник организовали, молодцы», — поделилась впечатлениями местная жительница Гульнара Ибрагимова.

Напомним, что с 2019 года в рамках национального проекта «Демография», который реализуется по указу Президента Владимира Путина, в России действует проект «Старшее поколение».

«Забота о людях пожилого возраста — один из главных приоритетов, — заявил ранее глава государства. — Необходимо обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек, разного рода мытарств получили то, что им положено по закону — компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани впервые проведут выездную смену для 100 участников проекта «Жизнелюб».