В Бугульме появились автобусы с символикой 80-летия Победы

В Бугульме продолжается подготовка к празднованию юбилея Великой Победы. На городских маршрутах начали курсировать первые автобусы, оформленные к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Транспорт будет работать в таком виде до конца года.

«По всей стране на маршруты начинает выходить общественный транспорт с символикой 80-летия Великой Победы. И мы в Бугульме оклеили наши автобусы официальным логотипом юбилея – изображением знаменитой скульптуры Евгения Вучетича «Родина-мать зовет!» и георгиевской лентой», – отметил глава Бугульминского района РТ Линар Закиров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в год 80-летия Победы в Бугульме обновят памятники.

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.