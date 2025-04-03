В Год 80-летия Великой Победы в Бугульме обновят памятники

В Бугульме идет активная подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Одна из важных задач – приведение в порядок мемориальных комплексов, посвященных героям войны.

Глава района Линар Закиров на очередном строительном объезде посетил городские памятники, встретился с подрядчиками, обсудил масштаб предстоящих ремонтных работ.

«Памятные стелы посвящены подвигу солдат и тружеников тыла, наш долг перед ветеранами и жителями города – достойно их сохранить для будущих поколений бугульминцев. К 1 мая все памятники необходимо привести в порядок», – отметил Линар Закиров.

На мемориале в Парке на улице Красноармейской будет выполнен восстановительный ремонт гранитных плит и тротуарной плитки. На мемориальном комплексе в честь подвига 352-й Оршанской дивизии подрядная организация выполнит полную замену брусчатки, отреставрирует ступени и боковые части клумб.

На мемориале Вечной славы проведут косметический ремонт. К работам приступят на следующей неделе.

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.