В Бугульме полицейские нашли водителя и пассажира легковушки, устроивших погоню с ДПС

В Бугульме сотрудники полиции нашли водителя и пассажира «Лады» 14-й модели, которые устроили погоню с инспекторами ДПС. Нарушителями оказались двое подростков, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ.

«В настоящее время правонарушители установлены. Ими оказались двое несовершеннолетних, которые в настоящее время доставлены в ОМВД по Бугульминскому району, где на данный момент их опрашивают в присутствии законных представителей», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Бугульме во время патрулирования автоинспекторы заметили «Ладу» 14-й модели, которая виляла на дороге. Требования об остановке водитель легковушки проигнорировал и устроил погоню.

Автоинспекторы несколько раз требовали через громкоговоритель, чтобы водитель остановился, но тот продолжал игнорировать их. Полицейские, действуя по закону, решили использовать табельное оружие. Машина в итоге остановилась, однако водитель и один из пассажиров скрылись с места происшествия. Второй пассажир – подросток 2010 года рождения – получил травму и был доставлен в Бугульминскую ЦРБ.

Установление всех обстоятельств произошедшего находится на контроле Бугульминской городской прокуратуры.