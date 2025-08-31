В МВД РТ рассказали об инциденте с травмированием подростка во время погони в Бугульме

В МВД Татарстана ответили на сообщения в соцсетях о том, что в Бугульме сотрудник Госавтоинспекции якобы выстрелил в подростка во время погони.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ведомства, во время патрулирования автоинспекторы заметили «Ладу» 14-й модели, которая виляла на дороге. Требования об остановке водитель легковушки проигнорировал и устроил погоню.

Включив световые и звуковые сигналы, сотрудники ДПС начали преследование, неоднократно через громкоговорящую установку требовали остановиться, однако водитель не реагировал.

«В соответствии с законом «О полиции» сотрудниками ДПС было принято решение о применении табельного оружия. После предупреждения нарушителя инспектор произвел предупредительный выстрел в безопасном направлении, а затем прицельные по автомобилю. В результате повреждения транспорта водитель был вынужден остановиться. Затем он и один пассажир скрылись. В ходе происшествия второй пассажир, молодой человек 2010 года рождения, получил телесные повреждения и был госпитализирован в Бугульминскую ЦРБ», – сообщили в ведомстве.

Для установления обстоятельств произошедшего в Бугульму выехала специальная комиссия из сотрудников центрального аппарата МВД по республике.