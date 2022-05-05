В Бугульме по программе «Наш двор» начались демонтажные работы

На восьми придомовых территориях в Бугульминском районе Татарстана стартовал демонтаж старого оборудования по президентской программе «Наш двор». Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

«Обходы дворовых территорий стартовали в конце апреля, были установлены информационные стенды. Встречи с населением во дворах также проходят практически ежедневно. Большую часть населения беспокоит песок на детских площадках. Очень много обращений поступает», — рассказала начальник отдела по работе со СМИ совета Бугульминского района Марина Сагитова.

В администрации также отметили, что сотрудники управляющих компаний приступили к кронированию и изъятию деревьев, растущих во дворах.

Лимит на выполнение дорожных работ составляет 506,2 млн рублей. На малые архитектурные формы и освещение будет выделено по 48,1 млн рублей. Общая стоимость всех работ составит 602,4 млн рублей.

В Бугульминском районе в рамках программы до 2024 года необходимо отремонтировать 272 дворовые территории. В 2020 году выполнены работы в сорока дворах, в 2021-м программа зашла на 52 дворовые территории. Планируется, что в 2022 году будет благоустроено 49 дворов.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Президент республики Рустам Минниханов. За время реализации программы у более чем 2 млн жителей Татарстана появятся новые комфортные дворы — в сумме их будет 6 923. А в 2022 году будет благоустроено 1 200 дворов за 9 млрд рублей, о чем ранее сообщал «Татар-информ».