В Бугульме открыли сезон осенних ярмарок

Сезон осенних ярмарок стартовал в Бугульме. Сельскохозяйственная торговля развернулась на территории всей площади Ленина. Здесь можно было найти всё — от бугульминской гречки, подсолнечного масла, сыров, мяса, овощей, меда до постельного белья городской швейной фабрики и местной рыбы, уточнили «Татар-информу» в пресс-службе района.

«Продукцию представили как крупные предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, так и индивидуальные предприниматели, фермерские и личные подсобные хозяйства. Всего было представлено более 50 торговых точек», — отметил начальник Управления сельского хозяйства Ильдар Исмагилов.

Бугульминцы и гости города смогли не только закупиться качественными товарами по приемлемым ценам, но и попить горячего чая и насладиться яркой концертной программой.

Сельхозярмарки будут проходить каждую неделю по субботам и продлятся до конца декабря. В следующие выходные запланирована праздничная ярмарка, приуроченная к Международному дню пожилых людей.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил всем первым лицам посетить сельхозярмарки, о чем ранее сообщал «Татар-информ».