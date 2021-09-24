В Бугульме ООО «ПлемРепродукт» погасило более 1,5 млн рублей долгов по зарплате

Часть долгов по зарплате выплатило своим работникам ООО «ПлемРепродукт», действующее в Бугульминском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Занимающаяся поставками сельскохозяйственной техники фирма перечислила 69 сотрудникам 1 млн 594 тыс. рублей, отмечают в ведомстве.

Кроме того, работающее в Заинске ООО «Татэк» «погасило долг на общую сумму 718,1 тыс. рублей перед 18 работниками». Компания занимается производством электротехнической продукции.

Министерство заверяет, что во взаимодействии с другими органами власти «продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что татарстанское ТСЖ «Унайлы Йорт» выплатило 700 тыс. рублей долгов по зарплате.