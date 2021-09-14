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Ру Тат
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14 сентября 2021  05:21
Наталья Рыбакова

Татарстанское ТСЖ «Унайлы Йорт» выплатило 700 тыс. рублей долгов по зарплате

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Долги по зарплате на общую сумму около 700 тыс. рублей выплатило ТСЖ «Унайлы Йорт», действующее в Заинском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

ТСЖ «Унайлы Йорт» погасило долг на общую сумму 690 тыс. рублей перед 36 работниками.

«Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан во взаимодействии с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ООО «ИЦ „Гамма“» выплатило долги по зарплате на общую сумму более 1,7 млн рублей перед жителями Альметьевска. Ранее задерживаемую зарплату получили 63 человека.

 

 

#погашение долгов по зарплате
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