Татарстанское ТСЖ «Унайлы Йорт» выплатило 700 тыс. рублей долгов по зарплате

Долги по зарплате на общую сумму около 700 тыс. рублей выплатило ТСЖ «Унайлы Йорт», действующее в Заинском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

ТСЖ «Унайлы Йорт» погасило долг на общую сумму 690 тыс. рублей перед 36 работниками.

«Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан во взаимодействии с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ООО «ИЦ „Гамма“» выплатило долги по зарплате на общую сумму более 1,7 млн рублей перед жителями Альметьевска. Ранее задерживаемую зарплату получили 63 человека.