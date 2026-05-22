В Бугульме контрактников и резервиста отправили в мобильные огневые группы

Фото предоставлено Светланой Андреевой

В Бугульме состоялась очередная отправка граждан, подписавших контракт с Министерством обороны РФ. Из военного комиссариата в мобильные огневые группы направили резервиста, еще двое контрактников отправились для дальнейшей службы в зону проведения специальной военной операции.

Бугульминец, пребывающий в запасе, убыл на двухмесячные специальные военные сборы. Он будет задействован в составе мобильных огневых групп, обеспечивающих защиту критически важных объектов и объектов жизнеобеспечения Татарстана. Как отмечается, подобные сборы мужчина уже проходил в конце прошлого года.

Еще двое мужчин – жители Республики Башкортостан – подписали контракт с Министерством обороны РФ и после необходимой подготовки приступят к выполнению служебно-боевых задач в зоне СВО. Они направлены на комплектование войсковой части Южного военного округа.

Военный комиссар Бугульминского района Рафаэль Миннетдинов напомнил, что резервисты, вступившие в мобилизационный людской резерв, продолжают получать заработную плату по месту гражданской работы. На период сборов им также начисляется денежное довольствие по линии Минобороны России и предусмотрены дополнительные выплаты от предприятий, объекты которых они охраняют.

«С момента прихода на военные сборы они получают статус военнослужащего. В отношении них действуют все законы, все нормативные правовые акты, все социальные гарантии, касающиеся военнослужащих», – подчеркнул Миннетдинов.

Кроме денежного довольствия, военнослужащие обеспечиваются современной экипировкой, бесплатным питанием, медицинской помощью и обязательным страхованием жизни.

В военном комиссариате напомнили, что подразделения резервистов для защиты критической инфраструктуры формируются под эгидой Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Перед выполнением задач резервисты проходят подготовку по уничтожению воздушных целей, в том числе беспилотников, а также по отражению диверсионных и террористических атак.

