В Бугульме состоялась очередная отправка граждан, подписавших контракт с Министерством обороны РФ для прохождения военной службы. Торжественная церемония прошла 20 мая в здании военного комиссариата города.

Среди отправленных – работник Российских железных дорог. Он заключил контракт сроком на один год и будет проходить службу в войсках беспилотных систем в качестве оператора БПЛА.

Также двое призывников приняли решение заменить срочную службу службой по контракту. Контракты с ними заключены на один год. После завершения срока службы они будут уволены из Вооруженных сил и освобождены от прохождения военной службы по призыву.

Сообщается, что оба призывника направлены для прохождения службы в Африканский корпус Министерства обороны Российской Федерации.

Военный комиссар Бугульминского района Рафаэль Миннетдинов сообщил, что следующая отправка граждан состоится в пятницу, 22 мая.

