В Бугульме каждый четвертый результат ЕГЭ превышает 80 баллов

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

В Бугульме подведены итоги государственной итоговой аттестации. В этом году школы города окончили 374 одиннадцатиклассника из 15 общеобразовательных учреждений. Из них 83 выпускника удостоены медалей за успехи в учебе – республиканского и федерального уровней. Об этом сообщил руководитель исполнительного комитета Бугульминского района Дамир Фаттахов.

Бугульминские школьники традиционно демонстрируют высокие результаты на ЕГЭ. В 2025 году каждый четвертый итоговый балл превысил 80. Самыми популярными предметами остались русский язык, математика (профильная и базовая), физика, история, химия, английский язык и география.

Семь выпускников показали наивысший результат – 100 баллов. Максимальные оценки были получены по русскому языку, физике, литературе и химии.

Дамир Фаттахов выразил благодарность педагогам и коллективу управления образования во главе с Валентиной Кульбедой за высокий уровень подготовки школьников и качественный результат.

«Самая главная задача – чтобы наши выпускники, получив профессию, возвращались в родной город и развивали Бугульму», – подчеркнул он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что педагог из школы №30 Челнов получила 200 тыс. рублей за рекорд по ЕГЭ.

Развитие системы образования соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети». Татарстан создает возможности и формирует среду, где каждый молодой человек может реализовать себя. Этот подход подтверждает и Раис РТ Рустам Минниханов, который в ходе VIII Московского молодежного форума «Мост Москва – Татарстан» подчеркнул: «Наша задача в том, чтобы создать такие условия, чтобы республика была привлекательной».