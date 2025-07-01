Педагог из школы №30 Челнов получила 200 тыс. рублей за рекорд по ЕГЭ

На фото: учитель химии школы №30 Ольга Калинкина

Сегодня в здании администрации Набережных Челнов прошла торжественная встреча выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ, их учителей и директоров школ с мэром Автограда Наилем Магдеевым. Это традиционное мероприятие стало признанием заслуг не только самих выпускников, но и педагогов, чьими усилиями был достигнут высокий результат.

По предварительным итогам экзаменационной кампании, 34 челнинских одиннадцатиклассника показали наивысший балл. Больше всего стобалльников оказалось по химии: 23 человека (в прошлом году их было лишь пять), по литературе – шесть, по информатике – три, по русскому языку – два.

«Это результат совместного труда – самого выпускника, педагога, любящего свою профессию и детей, и, безусловно, родителей, вложивших душу в воспитание, – отметил Наиль Магдеев. – Всё это слагаемые одной формулы успеха. В первую очередь хочу выразить признательность учителям: честь и хвала Его Величеству Педагогу. Учитель – это великая профессия».

Каждому выпускнику, набравшему 100 баллов, была вручена денежная премия в размере 10 тыс. рублей. Не остались без награды и наставники – в зависимости от количества подготовленных стобалльников размер поощрения составил от 50,5 до 200 тыс. рублей.

Настоящим рекордсменом стала учитель химии школы №30 Ольга Калинкина – семеро ее учеников получили 100 баллов.

Ольга Николаевна поделилась эмоциями: «Я была уверена в троих, максимум четырех ребятах, но, когда узнала, что семеро набрали максимум, была потрясена. Дети у нас очень трудолюбивые. У нас с ними получился настоящий тандем. Три года подряд у моих учеников было по 99 баллов – и вот, наконец, выстрелило!»

Высокие баллы показали выпускники целого ряда школ и лицеев.

В школе №30 это Регина Акулова, Юлия Князева, Илья Кузнецов, Залия Мавлеева, Диана Мухамадиева, Ульяна Нефедьева, Амир Хузин – все по химии.

В школе №19 – Азалия Идиятуллина, Диана Камалова, Артур Саитов, Амир Сафиуллин, Марьям Тухбатуллина (химия); Реваль Мингалимов (литература). В лицее №78 – Дарья Ермакова, Диана Теглева, Азалия Шамсутдинова (химия), Михаил Рыжов, Сергей Ситников (информатика), Анастасия Мысько (литература).

Гимназия №26, школы №41, 8, 24, 48, лицей №84 – Маргарита Панина, Руслан Хусаинов, Артур Замалдинов, Ралина Сафина, Данис Губайдуллин, Айнур Нигматов, Аделина Назипова, Амира Шаймуратова (все по химии).

Школы №9, 15, 20, гимназия №61 – Яна Павлова, Евгения Михайлова, Эльвина Гизамова, Аида Ягудина (литература).

Школа №34, гимназия №57 – Хан Алина Ассад, Анастасия Родина (русский язык). Школа №58 – Никита Пантюхин (информатика).

От имени педагогического сообщества выступила учитель русского языка и литературы школы №19 Ольга Хомякова.

«Благодаря вашей поддержке и вниманию к вопросам образования наши ученики смогли показать столь высокий уровень подготовки. Это результат продуманной образовательной политики и постоянной поддержки учителей. Такая забота вдохновляет нас двигаться вперед и достигать новых высот», – заверила педагог.

Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети», направленного на создание условий для раскрытия потенциала и самореализации подрастающего поколения.