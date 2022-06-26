Фото: пресс-служба администрации Новокузнецка

В будущем Шахтерский Сабантуй может состояться в Донбассе. Об этом рассказал журналистам «Татар-информа» вице-премьер Татарстана и председатель Национального совета «Милли шура» Василь Шайхразиев.

Международный шахтерский Сабантуй прошел в этом году во второй раз. Первый был организован в 2021 году в Кемерове, второй же состоялся в Новокузнецке Кемеровской области.

По словам Василя Шайхразиева, Шахтерский Сабантуй может быть проведен и в Донбассе. При этом он напомнил, что каких-либо переговоров по этому поводу пока не проводилось.

Шайхразиев отметил, что Шахтерскому Сабантую представители Донбасса уделяют большое внимание, отправляют на него делегации. В этом году в Кузбасс приехали восемь делегатов — представителей шахтерских династий. Руководитель Луганской народной республики Леонид Пасечник направил поздравительные телеграммы Президенту Татарстана Рустаму Минниханову и губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву.

Как стало известно «Татар-информу» из собственных источников, в этом году, с учетом ситуации в Донбассе, в Донецкой народной республике Сабантуи не проводилось. В некоторых населенных пунктах Луганской народной республики, где проживают татары, Сабантуи были организованы в домах культуры — без предварительных объявлений и прихода большого количества гостей.