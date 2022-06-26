Миниханнов на Международном шахтерском Сабантуе пожелал процветания «братскому Кузбассу»

Президент Татарстана Рустам Минниханов стал почетным гостем второго Международного шахтерского Сабантуя, который в эти дни проходит в Новокузнецке. Руководитель республики поздравил всех с праздником, отметив, что для двух регионов очень важны экономические и культурные связи.

«Кузбасс — это крупнейший промышленный опорный регион нашей страны. Татарстан тоже мощный промышленный экономически высокоразвитый регион. Конечно, для таких регионов партнерские отношения очень важны. У нас есть соглашение о дружбе, и когда мы расписываем план мероприятий, а потом подводим итоги, видим, что все задачи, которые мы перед собой ставим, и с нашей и со стороны наших партнеров выполнены. Дальше будем двигаться в сторону экономических отношений, образования, спорта», — обозначил задачи Президент.

Рустам Минниханов отметил, что сегодня во второй раз проводится Международный шахтерский Сабантуй. «У нас шахт нет и быть не может, но очень много татар в свое время уехали и трудились на шахтах. И нам очень приятно, что со стороны Кузбасса есть интерес поднять это движение, ведь самое главное не только природное богатство, а отношение к людям. Мы видим здесь прекрасный ухоженный город, парки, скверы, большие планы по развитию малого и среднего бизнеса и крупной большой промышленности, транспортной инфраструктуры. Это говорит о том, что регион смотрит вперед. Мы друг у друга учимся. Хотя в начале Кузбасс к нам больше ездил. А сейчас я вижу много интересных вещей, которые мы можем воплотить в нашем регионе. Хочу пожелать процветания братскому Кузбассу!» — сказал руководитель Татарстана.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Кемеровской области проживает более 40 тыс. татар. Татары, являясь второй по численности населения нацией в регионе, заняли достойное место в шахтерском деле. С 20-х годов прошлого века они трудятся во всех шахтах Кузбасса и других горнодобывающих субъектов Российской Федерации.

Проведение Международного шахтерского Сабантуя стало одним из значимых мероприятий в честь 300-летия Кузбасса. Сабантуй в качестве традиционного национально-культурного мероприятия из года в год проводится на всем пространстве региона. Вот почему именно Кемеровская область стала первой в России хозяйкой собственного тематического праздника международного уровня, который ассоциируется с рабочими Кузбасса.

Первый Международный шахтерский Сабантуй прошел в Кемерово 27 июня 2021 года. Он был организован на основании договоренности губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и Рустама Минниханова в преддверии празднования 300-летия Кузбасса.

Праздник горнорабочих, ветеранов угледобывающей отрасли — представителей татарской общественности прошел на Московской площади, в рамках которого состоялись всероссийские соревнования по борьбе көрәш, конные скачки, детские творческие и спортивные конкурсы, национальные интерактивные игровые программы, и собрал на одной площадке более 100 ветеранов шахтерского труда со всей России, а также из Украины, Киргизии и Казахстана.

Международный шахтерский Сабантуй на Кузбассе дал старт традиции возвеличивания тяжелого труда шахтеров и стал подспорьем для организации в 2023 году Федерального Сабантуя. На торжественном открытии мероприятия губернатор Кемеровской области Евгений Цивилев подчеркнул, что теперь шахтерский Сабантуй будет проходить ежегодно.