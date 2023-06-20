В БСМП Челнов увековечили память первого главврача больницы

Память основателя и первого главного врача Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов Ирека Ишкинеева увековечили сегодня, открыв мемориальную доску, которая украсила вход в клинику. Об этом рассказали в пресс-службе БСМП.

Фото: Пресс-служба БСМП Челнов

Строительство больницы началось в 1973 году. Это был уникальный проект своего времени – первая многопрофильная больница в республике и третья в Советском Союзе.

«Сегодня Больница скорой медицинской помощи задает тренд в медицинских технологиях. Всего этого бы не было, если бы в 1974 году Ирек Гасымович не начал скрупулезно курировать строительство, собирать замечательный коллектив, а потом 16 лет возглавлять больницу. Мы продолжаем сегодня те добрые традиции в нашем коллективе, которые он заложил. Мы в некотором роде и сами продолжаемся, как медицинские дети Ирека Гасымовича», – отметил главный врач БСМП Марат Мухамадеев.

Фото: Пресс-служба БСМП

На церемонии присутствовали сыновья и родственники Ирека Ишкинеева, а также в торжественном мероприятии приняли участие руководитель Исполнительного комитета Фарид Салахов, начальник управления здравоохранения Автограда Рустам Нугманов.

Напомним, что вчера стало известно, что команда БСПМ Челнов стала лучшей на республиканском конкурсе «Ак Чәчәкләр – 2023», представив свой уникальный случай. Подробнее об этом читайте на «Татар-информ».