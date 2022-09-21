В БСМП Челнов спасли отца троих детей с расслоением аорты

В больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов медики спасли мужчину с расслоением аорты. Об этом рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда.

Последние 10 лет Юрий Кудряшов из Нижнекамска не обращался к врачам, боли появились неожиданно и резко.

«Лег спать, встал ночью, нагнулся, чтобы поправить тапочки, почувствовал боль в спине. Боль даже перекрывала дыхание, я не мог дышать», – рассказал он.

У 47-летнего мужчины произошло расслоение аорты по типу B. Для этого заболевания характерно острое начало – выраженная боль в спине, отдающая в таз, живот и грудь.

Скорая помощь доставила пациента из Нижнекамска в БСМП Челнов, там его уже ждала операционная бригада из рентгенхирургов, кардиохирургов, анестезиологов-реаниматологов и медицинских сестер.

«Врачи заменили пораженный участок синтетическим протезом, который ввели через бедренную артерию. Благодаря вовремя оказанной хирургической помощи отец троих детей избежал смерти», – рассказали в горздраве.

Восстановление после такого хирургического вмешательства проходит быстро – от двух до пяти дней. Юрий Кудряшов уже готовится к выписке, дома его ждут супруга и трое детей.

Врачи подчеркнули, что расслоение аорты можно выявить на диспансеризации и скрининговом обследовании. Главное, вовремя прийти на осмотр.