Минздрав РТ: По уточненным данным, в ДТП с автобусом и грузовиком пострадал 21 человек

По информации на 8.48 утра в аварии с автобусом и фурой под Елабугой один человек погиб, 21 пострадал. Такие данные ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана.

Одного из пострадавших уже доставили в БСМП Челнов, один человек отказывается от госпитализации. Остальных пострадавших также в скором времени отвезут в больницу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в столкновении грузовика с вахтовым автобусом в РТ погиб один пассажир, есть пострадавшие.