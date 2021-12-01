news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
1 декабря 2021  08:57
Павел Климчак

Минздрав РТ: По уточненным данным, в ДТП с автобусом и грузовиком пострадал 21 человек

news_top_970_100

По информации на 8.48 утра в аварии с автобусом и фурой под Елабугой один человек погиб, 21 пострадал. Такие данные ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана.

Одного из пострадавших уже доставили в БСМП Челнов, один человек отказывается от госпитализации. Остальных пострадавших также в скором времени отвезут в больницу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в столкновении грузовика с вахтовым автобусом в РТ погиб один пассажир, есть пострадавшие.

#минздрав рт #ДТП #ДТП с пострадавшими #ДТП с погибшими #вахтовый автобус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное