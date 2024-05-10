В Брянской области силы ПВО ночью уничтожили три беспилотника ВСУ

ПВО ночью уничтожила три БПЛА самолетного типа над Трубчевским районом в Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Александр Богомаз.

«Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», – указано в сообщении.

Пострадавших и разрушений нет.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 10 мая в районе подмосковного Подольска силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву. Как отметил Сергей Собянин, в результате никто не пострадал, разрушений нет.