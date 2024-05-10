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В Брянской области силы ПВО ночью уничтожили три беспилотника ВСУ
ПВО ночью уничтожила три БПЛА самолетного типа над Трубчевским районом в Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Александр Богомаз.
«Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», – указано в сообщении.
Пострадавших и разрушений нет.
Ранее мы сообщали, что в ночь на 10 мая в районе подмосковного Подольска силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву. Как отметил Сергей Собянин, в результате никто не пострадал, разрушений нет.
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