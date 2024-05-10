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В Подольске сбили направлявшийся к Москве беспилотник
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на 10 мая в районе подмосковного Подольска силы ПВО сбили беспилотник (БПЛА). Пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале глава столицы.
«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», – заявил Собянин.
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