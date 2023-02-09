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Политика
9 февраля 2023  08:40

В Брянской области сбит еще один украинский беспилотник

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В Брянской области система ПВО сбила один украинский беспилотник. Об этом в своем телеграм-канале рассказал руководитель региона Александр Богомаз.

«Системами ПВО ВС РФ отражена еще одна атака ВСУ. Благодаря профессионализму наших защитников над Брянским районом сбит БПЛА», – сказано в публикации.

Пострадавших и разрушений не зафиксировано. Несколькими часами ранее Богомаз сообщал еще об одной атаке дронов ВСУ. Тогда системы ПВО поразили 9 беспилотников.

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