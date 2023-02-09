Система ПВО сбила девять украинских беспилотников в Брянской области

В Брянской области ночью были поражены в воздухе девять украинских дронов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель региона Александр Богомаз.

«Сегодня ночью украинские националисты атаковали территорию Стародубского муниципального округа БПЛА. Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. В результате работы системы ПВО из девяти атаковавших летательных аппаратов сбиты все девять», – написал он.

Губернатор отметил, что пострадавших и разрушений нет, на месте падения беспилотников работают оперативные службы.