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В Брянской области эвакуировали жителей частного сектора рядом с горящей нефтебазой
Жители эвакуированы из частного сектора рядом с горящей нефтебазой в Брянской области, сообщает губернатор Александр Богомаз.
«В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам. Подготовлен пункт временного размещения населения», – отметил он в своем Telegram-канале.
В настоящее время в Клинцах горят 4 резервуара с нефтепродуктами. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.
Резервуары в городе Клинцы вспыхнули после сброса боеприпаса с украинского беспилотника. Губернатор региона Александр Богомаз заявлял об отсутствии пострадавших. Изначально на месте работали 13 автоцистерн. Позднее для помощи в тушении резервуаров на нефтебазе в Клинцах Брянской области прибыл пожарный поезд.
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