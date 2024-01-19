В Брянской области уничтожили очередной украинский беспилотник

В Брянской области силы противовоздушной обороны России сбили украинский дрон самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы. Имеется возгорание резервуаров в обваловании», – указал он.

По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС.