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Руc Тат
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СВО 19 января 2024 08:59

В Брянской области уничтожили очередной украинский беспилотник

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В Брянской области силы противовоздушной обороны России сбили украинский дрон самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы. Имеется возгорание резервуаров в обваловании», – указал он.

По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС.

#спецоперация на Украине
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