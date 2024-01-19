Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Брянской области уничтожили очередной украинский беспилотник
Скопировать ссылку
В Брянской области силы противовоздушной обороны России сбили украинский дрон самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы. Имеется возгорание резервуаров в обваловании», – указал он.
По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2