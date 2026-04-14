В бот «Правовой ассистент педагога» в МАХ за неделю поступило более 2 тыс. обращений

Фото: © «Татар-информ»

В чат-бот «Правовой ассистент педагога» за первую неделю работы поступило более 2 тыс. обращений от учителей. Предварительные итоги работы платформы представила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова, сообщается на сайте ведомства.

«Ольга Колударова представила участникам встречи предварительный анализ работы сервиса по защите прав чести и достоинства педагогических работников “Правовой ассистент педагога”. В чат-бот за неделю поступило более 2 тыс. обращений от учителей. По словам замминистра, необходимо совместно проработать механизмы урегулирования конфликтных ситуаций, безопасности и единой коммуникации с родителями для защиты учителей и своевременного решения возникающих ситуаций», – говорится в сообщении.

Ранее Министерство просвещения РФ запустило в мессенджере MAX чат-бот «Правовой ассистент педагога», предназначенный для защиты профессиональных прав учителей. Сервис включает несколько тематических разделов, посвященных урегулированию конфликтных ситуаций, в том числе в интернете и социальных сетях.