Чат-бот для помощи учителям в MAX доступен во всех регионах России

Фото: © «Татар-информ»

Министерство просвещения РФ запустило в мессенджере MAX чат-бот «Правовой ассистент педагога», предназначенный для защиты профессиональных прав учителей. Сервис доступен пользователям из всех регионов страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мессенджера.

«Официальный чат-бот по защите чести и достоинства педагогических работников, разработанный Министерством просвещения РФ, доступен учителям из всех регионов страны в мессенджере МАХ», – говорится в сообщении компании.

Сервис включает несколько тематических разделов, посвященных урегулированию конфликтных ситуаций, в том числе в интернете и социальных сетях. В чат-боте представлены нормативные и методические материалы, а также разделы «Мои права как педагога», «Часто задаваемые вопросы» и «Экстренная кнопка».

Отдельное внимание уделено разъяснению полномочий комиссий по урегулированию споров и защите профессиональной чести педагогов на региональном уровне.

Отмечается, что чат-бот носит информационный характер и не заменяет полноценную юридическую помощь, однако помогает быстро сориентироваться в сложной ситуации, получить алгоритм действий и определить дальнейшие шаги. Сервис работает круглосуточно и доступен учителям с верифицированными учетными записями.