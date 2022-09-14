В больнице скончался пожилой мужчина, пострадавший в ДТП с тремя авто в Казани

Пожилой мужчина, который получил травмы в ДТП с тремя автомобилями на Оренбургском тракте в Казани, скончался в больнице. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе РКБ Татарстана.

«Мужчину с множественными травмами доставили в реанимацию клиники. Вскоре он скончался», – уточнили в пресс-службе больницы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Оренбургском тракте в Казани столкнулись «Ока», «Нива» и Hyundai. За рулем отечественной малолитражки был 82-летний мужчина. В результате ДТП он оказался зажат в салоне авто. Дедушку с многочисленными травмами доставили в больницу.

