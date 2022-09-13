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Происшествия
13 сентября 2022  15:48
Полина Шевчук

Пожилой мужчина пострадал в ДТП с тремя авто в Казани

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Пожилой мужчина пострадал в ДТП с тремя авто в Казани
фото: очевидцы

Серьезное ДТП произошло сегодня днем на проспекте Универсиады в Казани. Со слов очевидцев «Татар-информу» стало известно, что дорогу не поделили сразу три авто – «Нива», «Ока» и Hyundai.

 

Фото: © очевидцы

От удара малолитражке смяло заднюю часть кузова, а сам автомобиль развернуло поперек дороги.

 

Фото: © очевидцы

«В аварии пострадал пожилой мужчина. Он оказался зажат в автомобиле», – уточнили свидетели ДТП.

Как рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал 83-летний водитель «Оки». Его для осмотра увезли в больницу.

«Пострадавшему мужчине 83 года. Его с переломами ребер доставили в РКБ», – пояснили в Управлении здравоохранения Казани.

#ДТП с пострадавшими #дтп казань #массовое ДТП
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