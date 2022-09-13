Пожилой мужчина пострадал в ДТП с тремя авто в Казани

фото: очевидцы

Серьезное ДТП произошло сегодня днем на проспекте Универсиады в Казани. Со слов очевидцев «Татар-информу» стало известно, что дорогу не поделили сразу три авто – «Нива», «Ока» и Hyundai.

Фото: © очевидцы

От удара малолитражке смяло заднюю часть кузова, а сам автомобиль развернуло поперек дороги.

Фото: © очевидцы

«В аварии пострадал пожилой мужчина. Он оказался зажат в автомобиле», – уточнили свидетели ДТП.

Как рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал 83-летний водитель «Оки». Его для осмотра увезли в больницу.

«Пострадавшему мужчине 83 года. Его с переломами ребер доставили в РКБ», – пояснили в Управлении здравоохранения Казани.