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В больнице скончался еще один пострадавший в результате массовой аварии под Лениногорском
Двое человек погибли в результате страшной аварии в Лениногорском районе РТ. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
По данным ведомства, накануне водитель автомобиля «Лада», в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен», выехал на встречную полосу для обгона автомобиля BMW и столкнулся с автомобилем Skoda. Удар был настолько сильный, что двигатель автомобиля Лада отделился от кузова и влетел в салон автомобиля BMW.
Ранее мы сообщали, что в итоге водитель «Лады» погиб, а водителей иномарок увезли медики.
Позднее в Госавтоинспекции Татарстана сообщили, что водитель автомобиля Skoda скончался в больнице.
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