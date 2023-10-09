В больнице скончался еще один пострадавший в результате массовой аварии под Лениногорском

Двое человек погибли в результате страшной аварии в Лениногорском районе РТ. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

По данным ведомства, накануне водитель автомобиля «Лада», в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен», выехал на встречную полосу для обгона автомобиля BMW и столкнулся с автомобилем Skoda. Удар был настолько сильный, что двигатель автомобиля Лада отделился от кузова и влетел в салон автомобиля BMW.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Ранее мы сообщали, что в итоге водитель «Лады» погиб, а водителей иномарок увезли медики.

Позднее в Госавтоинспекции Татарстана сообщили, что водитель автомобиля Skoda скончался в больнице.