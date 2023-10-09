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Руc Тат
Происшествия 9 октября 2023 08:38

Один человек погиб, еще двое пострадали в массовом ДТП под Лениногорском

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Накануне в Лениногорском районе произошло массовое ДТП с погибшим и пострадавшими, сообщили «Татар-информу» очевидцы.

Фото: © очевидцы

По словам очевидцев, недалеко от поселка Зай Каратай водитель «Лады» совершал обгон и столкнулся с BMW, после чего иномарка лоб в лоб врезалась в Skoda.

Фото: © очевидцы

В итоге водитель «Лады» погиб, водителей иномарок увезли медики.

#массовое ДТП
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