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Один человек погиб, еще двое пострадали в массовом ДТП под Лениногорском
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Накануне в Лениногорском районе произошло массовое ДТП с погибшим и пострадавшими, сообщили «Татар-информу» очевидцы.
По словам очевидцев, недалеко от поселка Зай Каратай водитель «Лады» совершал обгон и столкнулся с BMW, после чего иномарка лоб в лоб врезалась в Skoda.
В итоге водитель «Лады» погиб, водителей иномарок увезли медики.
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