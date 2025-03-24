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Происшествия 24 марта 2025 14:53

В больнице остается один пострадавший после ДТП на Вишневского в Казани

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На данный момент в городской клинической больнице №7 Казани продолжает лечение один пациент, который попал в клинику после аварии на улице Вишневского. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе больницы.

«Двух пациентов выписали в конце прошлой недели. Напомним, что всего после ДТП в клинику поступило восемь пациентов, пять из них госпитализировали», — сообщили в ведомстве.

«Татар-информ» рассказывал, что 10 марта на улице Вишневского в Казани произошло серьезное ДТП. Таксист, маневрируя в объезд остановившегося автобуса, не справился с управлением и въехал в группу людей возле остановки.

#ДТП жертвы
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