В больнице Казани умер мужчина, которого сбила машина во дворе его дачи

Сегодня стало известно о гибели 65-летнего мужчины, которого сбила машина во дворе его дачи. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Напомним, 27 июля нетрезвый водитель Renault превысил допустимую скорость, в результате чего машина съехала с дороги и оказалась на частной территории, где сбила 65-летнего мужчину, работавшего в саду.

В результате наезда пенсионер получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Как сообщили в ГАИ, автомобилист был пьян. Алкотектор показал 0.893 мг/л.