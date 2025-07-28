В Казани пьяный водитель иномарки вылетел с дороги на дачный участок и сбил хозяина дома

Фото: Госавтоинспекция Казани

Пьяный водитель за рулем Renault Koleos стал виновником серьезного ДТП возле казанского садового товарищества «Сирень-1».

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, накануне вечером нетрезвый водитель превысил допустимую скорость, в результате чего машина съехала с дороги и оказалась на частной территории, где сбила 65-летнего мужчину, работавшего в саду.

В результате наезда пенсионер получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Как сообщили в ГАИ, автомобилист был пьян. Алкотектор показал 0.893 мг/л.