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Ру Тат
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2 сентября 2021  20:07
Павел Климчак

В больнице Челнов скончался 4-летний ребенок, которого сбил на мотоцикле подросток

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В БСМП Набережных Челнов скончался четырехлетний ребёнок от травм, полученных в ДТП у пляжа Sundale. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Ранее агентство сообщало, что около пляжа в Челнах подросток на мотоцикле сбил четырехлетнего ребенка. На юношу составили протокол за езду без прав.

«По закону, действия виновника ДТП должны быть переквалифицированы по более тяжкой статье», – сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#ДТП #Набережные Челны #погиб ребенок #мотоцикл
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