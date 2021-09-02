В больнице Челнов скончался 4-летний ребенок, которого сбил на мотоцикле подросток

В БСМП Набережных Челнов скончался четырехлетний ребёнок от травм, полученных в ДТП у пляжа Sundale. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Ранее агентство сообщало, что около пляжа в Челнах подросток на мотоцикле сбил четырехлетнего ребенка. На юношу составили протокол за езду без прав.

«По закону, действия виновника ДТП должны быть переквалифицированы по более тяжкой статье», – сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.