Сбитый подростком на мотоцикле в Челнах ребенок находится в тяжелом состоянии

Ребенок, которого сбил подросток на мотоцикле возле пляжа в Набережных Челнах, находится в реанимации. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда.

«Ребенок в тяжелом состоянии находится в БСМП Набережных Челнов в отделении реанимации. Сейчас медики делают все возможное для сохранения жизни и здоровья ребенка», - отметили в горздраве.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, 16-летний подросток без прав на мотоцикле совершил наезд на ребенка 2017 года рождения, по неподтвержденной информации, он получил ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом лодыжки.

На несовершеннолетнего водителя составили протокол за езду на мотоцикле без права управления. Кроме этого дорога, на которой произошло ДТП, предназначена для движения пешеходов и огорожена бетонными блоками.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что авария произошла сегодня днем неподалеку от городского пляжа SunDale.