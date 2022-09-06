В больницах Татарстана дополнительно развернули сто Covid-коек

С понедельника в Татарстане увеличили число коек для больных новой коронавирусной инфекцией. Об этом «Татар-информу» рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава республики Дмитрий Лопушов.

«Коечный фонд у нас подготовлен и зарезервирован. Сейчас мы вынуждены были открыть дополнительные койки. Стандартно у нас были подготовлены госпиталя, но с учетом нашей ситуации мы были вынуждены практически сто коек на сегодня дополнительно развернуть», – отметил врач.

Эпидемиолог объяснил агентству, что большинство людей переносят «омикрон» нетяжело и им помогают в поликлиниках, а в больницы попадают в основном пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями, для которых инфекция становится серьезным испытанием.