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Ру Тат
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Здоровье
6 сентября 2022  17:46
Эвелина Киселёва

В больницах Татарстана дополнительно развернули сто Covid-коек

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С понедельника в Татарстане увеличили число коек для больных новой коронавирусной инфекцией. Об этом «Татар-информу» рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава республики Дмитрий Лопушов.

«Коечный фонд у нас подготовлен и зарезервирован. Сейчас мы вынуждены были открыть дополнительные койки. Стандартно у нас были подготовлены госпиталя, но с учетом нашей ситуации мы были вынуждены практически сто коек на сегодня дополнительно развернуть», – отметил врач.

Эпидемиолог объяснил агентству, что большинство людей переносят «омикрон» нетяжело и им помогают в поликлиниках, а в больницы попадают в основном пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями, для которых инфекция становится серьезным испытанием.

#коронавирус #койки в больницах
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