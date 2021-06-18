В больницах Москвы медпомощь временно будут оказывать только привитым

Московские больницы будут оказывать плановую помощь только пациентам, вакцинированным от коронавируса Covid-19. Эти меры временны и введены исключительно для защиты пациентов, сообщает пресс-служба столичного Департамента здравоохранения.

«У человека, находящегося в больнице, в силу состояния здоровья и заболевания, которое стало причиной госпитализации, априори ослаблен иммунитет. Для таких пациентов особенно опасно заболевание коронавирусом. Исключить контакты на территории стационара и изолировать каждого пациента невозможно. Поэтому риск его заражения в случае занесения вируса на территорию больницы повышен», — объясняют такое решение в ведомстве.

По информации Депздрава, статистика подтверждает, что многие пациенты столичных клиник во время нахождения в больнице заболевают и переводятся в ковидные стационары. «Если еще неделю назад таких случаев было 130 в сутки, то вчера — уже почти 200», — констатирует пресс-служба.

При этом в Департаменте здравоохранения подчеркивают, что права на получение медицинской помощи не ограничиваются новыми мерами. Те, у кого имеются медицинские противопоказания к вакцинации, будут госпитализированы. Наличие противопоказаний определяется врачом стационара перед госпитализацией.

Экстренная медицинская помощь будет оказываться всем жителям без исключения — независимо от его статуса вакцинации, добавляют в ведомстве.

Привиться можно в пунктах вакцинации поликлиник, в павильонах «Здоровая Москва» на территории парков, в торговых центрах и других популярных общественных пространствах. В столице сейчас созданы все условия для ускорения процесса выработки коллективного иммунитета.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков объяснил ухудшение ситуации с коронавирусом отрицанием россиянами необходимости вакцинации и соблюдения противоковидных мер.