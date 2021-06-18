Низкие темпы вакцинации от коронавируса и отрицание многими гражданами необходимости соблюдения ограничений, а также коварная природа самого вируса привели к ухудшению ситуации в России, считает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации и, кроме того, коварство самой инфекции тоже нельзя забывать», — заявил он.
Песков подчеркнул, что все страны сталкиваются с разной амплитудой волн коронавируса, но согласился с тем, что Россия отстает «по темпам вакцинации по сравнению со многими странами».
«Здесь мы мало преуспели, но не потому, что чего-то не хватает: всего более чем хватает и более чем достаточно, все это было обеспечено и вся инфраструктура создана несколько месяцев тому назад», — сказал пресс-секретарь.
Представитель Кремля сообщил, что Президент России Владимир Путин ежедневно получает доклады о ситуации с распространением коронавируса.
«Естественно, это тема для постоянного мониторинга главы государства», — заверил Песков.
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Песков связал ухудшение ситуации с коронавирусом с «тотальным нигилизмом» россиян
Низкие темпы вакцинации от коронавируса и отрицание многими гражданами необходимости соблюдения ограничений, а также коварная природа самого вируса привели к ухудшению ситуации в России, считает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
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