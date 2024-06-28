В больницах Казани с ботулизмом остаются 13 человек.

На сегодня в больницах Казани остаются 13 человек, зараженных ботулизмом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

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«Из 13 человек ни одного ребенка. Семеро находятся в тяжелом состоянии, один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Сегодня запланирована выписка пациентов, но пока нет точных цифр, сколько человек выпишут», – рассказал Дмитрий Лопушов.

Он отметил, что остальные зараженные ботулизмом находятся в стабильном состоянии и получают необходимое лечение. На сегодняшний день в Татарстане уже выявлена и изъята вся партия зараженной продукции. Продолжается исследование продуктов, заразивших людей ботулизмом. Ранее «Татар-информ» рассказывал о ботулизме в Татарстане и его опасности, симптомах.