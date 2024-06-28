Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В больницах Казани с ботулизмом остаются 13 человек.
На сегодня в больницах Казани остаются 13 человек, зараженных ботулизмом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.
«Из 13 человек ни одного ребенка. Семеро находятся в тяжелом состоянии, один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Сегодня запланирована выписка пациентов, но пока нет точных цифр, сколько человек выпишут», – рассказал Дмитрий Лопушов.
Он отметил, что остальные зараженные ботулизмом находятся в стабильном состоянии и получают необходимое лечение. На сегодняшний день в Татарстане уже выявлена и изъята вся партия зараженной продукции. Продолжается исследование продуктов, заразивших людей ботулизмом. Ранее «Татар-информ» рассказывал о ботулизме в Татарстане и его опасности, симптомах.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников