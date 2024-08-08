Болгар примет вторую часть фестиваля «Духовное единство России — послание миру!»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

С 16 по 18 августа на территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника пройдет вторая часть фестиваля «Духовное единство России – послание миру!» Чего ждать от фестиваля, рассказали организаторы события на пресс-конференции в «Татар-информе».

Откроет мероприятие показ под открытым небом оперы-либретто «Кара пулат» («Черная палата»). Постановка расскажет о двенадцати девушках, которые были сожжены воинами Тамерлана. Начало показа – в 20:30.

Рамиль Сибгатуллин Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«"Кара пулат" – это апогей и кульминация всего фестиваля. На территории Черной палаты про эту же Черную палату – там, где все это когда-то было», – поделился режиссер фестиваля Рамиль Сибгатуллин.

По его словам, благодаря единству места действия и места показа Черная палата сама превращается в героя оперы. Достичь этого в том числе удается за счет игры света и проекционных технологий. Для зрителей будут установлены большие экраны, где будет показано происходящее на сцене.

Опера «Кара пулат» – это апогей и кульминация всего фестиваля Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В течение трех дней с утра до позднего вечера гости смогут также посетить средневековую ярмарку «Ага-Базар», приобрести сувениры ручной работы. В Музее Болгарской цивилизации будет представлена выставка арабографической каллиграфии «Каләм-гарәби галәм». Среди мастеров: Владимир Попов, Наджип Наккаш, Ришат Саляхутдинов и Гульназ Исмагилова, чьи работы можно было увидеть на каллиграфической выставке конкурса чтецов Корана стран БРИКС.

Фестиваль также будет радовать выступлениями Malsi Music, фолк-группы ZAKARIA, группы Otyken, заслуженного деятеля искусств РФ поэта Влада Маленко. Также прозвучит трибьют народному артисту РТ Ильгаму Шакирову в исполнении Ильгиза Шайхразиева, Эльвиры Мифтаховой и Yummy Music Band. Специально для музыкальной части фестиваля была отстроена сцена на набережной Волги.

Дамир Натфуллин Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Казанский Кремль и остров-град Свияжск уже давно зарекомендовали себя как центры культурно-познавательного туризма, тогда как относительно новые объекты, как Астрономическая обсерватория имени Энгельгардта, только набирают обороты. Очень важно, учитывая то, что музеи-заповедники имеют стационарные экспозиции, насыщать их событийными мероприятиями», – рассказал заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Фестиваль «Духовное единство» организован Фондом возрождения памятников истории и культуры РТ. Для представителей СМИ будет организован трансфер от Министерства культуры РТ. Для желающих провести все три фестивальных дня на территории Болгарского музея-заповедника будет работать палаточный лагерь.